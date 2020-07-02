Красноярск, , 12:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июля в оперштабе региона.

Всего в Красноярском крае коронавирус выявлен у 9181 человека. 4517 человек вылечились (+389 за сутки).

Случаи заражения зарегистрированы в 55 муниципальных образованиях края.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе скончались 137 пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав: в стационары Красноярского края поступило лекарство от COVID-19