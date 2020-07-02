Саранск, , 12:41 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков поблагодарил жителей республики за активное участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Я искренне благодарю всех пришедших на участки в Мордовии и исполнивших свой гражданский долг, членов территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей», — сказал глава региона.

Он добавил, что процедура голосования в республике была легитимной, открытой и объективной.

ИА REGNUM напоминает, по предварительным данным, в голосовании приняли участие 79,6% от общего числа зарегистрированных в Мордовии избирателей. Внесение поправок поддержали 85,6% участников голосования, высказались против 13,82%.