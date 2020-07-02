Берлин, , 12:46 — REGNUM Более 7,5 тыс. российских граждан проголосовали по вопросу изменения Конституции РФ на территории Германии. Внесение поправок поддержали 42,6% участников голосования, сообщает 2 июля российское посольство в ФРГ в Facebook.

«Ответили «ДА»: 3201 человек (42,6%), ответили «НЕТ»: 4300 человек (57,2%)», — указали в посольстве.

Всего в голосовании приняли участие 7523 гражданина России. Участки работали в российских дипмиссиях в Берлине, Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Как сообщало ИА REGNUM, за принятие поправок к Конституции России проголосовали 77,92% граждан. Таковы данные ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней.

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