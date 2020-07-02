Кызыл, , 12:39 — REGNUM В Туве вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, погода испортится во второй половине дня 2 июля.

С 3 по 5 июля здесь местами ожидаются «сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, местами крупный град». Шквалистый ветер усилится до 20, а местами и до 25 метров в секунду. Прогнозируется также пыльная буря.

Добавим, что непогода придёт сразу вслед за сильной жарой в первой половине дня 2 июля, когда столбик термометра достигал 35 градусов тепла. Жителям в связи с этим рекомендовано соблюдать осторожность.

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