Москва, , 12:39 — REGNUM На стимулирующие выплаты соцработникам в условиях распространения коронавируса будет направлено более 3,5 млрд рублей. Об этом 2 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня дополнительно выделим более 3,5 млрд рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными с коронавирусом и людьми из группы риска», — сказал он.

По словам главы правительства, общий объём средств бюджета, предусмотренных на эти цели, превысит 11 млрд рублей.