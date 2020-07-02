Варшава, , 12:43 — REGNUM За минувшие сутки на территории Польши выявили 371 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 2 июля сообщает польский минздрав.

По данным ведомства, в результате этого общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 35 146.

Также сообщается, что за это же время в Польше от COVID-19 скончались 15 человек и что теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1 492.

При этом уточняется, что в настоящее время 22 209 пациентов в стране вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Индонезии объявили, что по состоянию на 2 июля 2020 года на территории страны выявлено 59394 случая заражения SARS-CoV-2.