Челябинск, , 12:38 — REGNUM В Челябинской области на озере Тургояк запрещены катера с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Это сделано для снижения антропогенной нагрузки на водоём. Глава региона Алексей Текслер поручил минэкологии Южного Урала запретить такие двигатели. И 2 июля соответствующее решение вступило в силу.

Сейчас на таких двигателях остаются катера спасателей и надзорных ведомств. Однако их предлагают перевести на электрические двигатели.