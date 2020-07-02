Москва, , 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джансух Нанба, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: В Абхазии туристический сезон могут открыть с 15 июля

По словам Нанбы, это произойдет, если не будет серьезных вспышек коронавируса в республике. Турвласти Абхазии внимательно следят за эпидобстановкой на Кубани, там с 21 июня начали работать отели.

У туристов при въезде будут требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус; страховой полис; документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вВозможность открыть туристический сезон в Абхазии с 15 июля поручил рассмотреть премьер-министр республики Александр Анкваб.

Читайте также: Назван самый популярный иностранный курорт у туристов из России