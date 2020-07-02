Казань, , 12:42 — REGNUM В Татарии явка избирателей на голосование по внесению поправок в Конституцию РФ составила почти 80%. В целом процесс голосования был организован хорошо, избиратели активно принимали участие, заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Представитель Казанского кремля поблагодарила жителей региона и всех тех, кто оказывал помощь в организации процесса за активное участие. Несмотря на строгие требования Роспотребнадзора, работа в течение недельного голосования была выстроена хорошо. Явка избирателей в Татарии составила 79,68%.

Для сравнения, в Татарии на выборах президента страны в 2018 году явка избирателей на участки составила 77,45%.

ИА REGNUM напоминает, за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали почти 84% избирателей Татарии, против — 16,13%.

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