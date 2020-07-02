Москва, , 12:30 — REGNUM В России начали перечислять выплаты на детей до 16 лет за июль. Об этом 2 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет»,— сказал он.

По его словам, всего денежные средства могут получить родители 28 млн детей.

Глава правительства отметил, что родители, подавшие заявление на первую выплату, получат деньги автоматически, дополнительных заявлений не требуется. Средства поступят уже в ближайшие дни.