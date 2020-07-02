Владимир, , 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 2 июля подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по семь выявлено в Гусь-Хрустальном и Петушках, по пять — во Владимире, Коврове и Муроме, по четыре — в Вязниках, Юрьеве-Польском, Александрове и Гороховце, три — в Киржаче.

Всего в области зарегистрировано 4456 носителей вируса: 822 — во Владимире, 696 — в Гусь-Хрустальном, 537 — в Петушках, 382 — в Муроме, 350 — в Александрове, 318 — в Коврове, 263 — в Собинке, 203 — в Вязниках, 190 — в Юрьеве-Польском, 145 — в Кольчугино, 123 — в Судогде, 115 — в Киржаче, 86 — в Меленках, 74 — в Суздале, 62 — в Камешково, 37 — в Радужном, 31 — в Красной Горбатке, 22 — в Гороховце.