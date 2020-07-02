Салехард, 2 июля 2020, 12:28 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает руководитель регионального оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения инфекции Татьяна Бучкова.
Основные очаги заражения — Новый Уренгой (109 положительных тестов), Салехард (19), Губкинский (14).
За весь период пандемии ко 2 июля в регионе зафиксировано 5 980 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 2 462 пациентов, 40 человек скончались.