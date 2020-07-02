Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области более 460 тыс. человек приняли участие в голосовании в рамках губернаторского проекта «Народный совет». Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 2 июля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в рамках голосования избиратели отдали предпочтение трём приоритетным направлениям расходования 500 млн рублей. Средства, выделенные из региональной казны, будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Большая часть голосов отдана за обновление автопарка скорой медпомощи, покупку транспорта для выезда участковых врачей к пациентам и оснащение школьных столовых оборудованием.

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