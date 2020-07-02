Нальчик, , 12:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ свыше 424 тыс. избирателей — 78,31%. Такие данные привел председатель республиканского Центризбиркома Вячеслав Гешев.

Пришедшие к избирательным урнам граждане в большинстве своем одобрили изменения в основном законе страны. «За» высказались 85,52% избирателей, не одобрили поправки к Конституции РФ 12,68%.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по СКФО зафиксирована высокая явка избирателей, а также высокий процент одобривших обновленную Конституцию. Кабардино-Балкария по количеству голосов избирателей, отданных за поправки, заняла четвертое место после Чечни, Дагестана и Ингушетии.

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