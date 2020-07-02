Иваново, , 12:17 — REGNUM 68 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 2 июля.

«По состоянию на 2 июля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4829 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 68 диагнозов)», — сообщили в оперативном штабе.

2973 пациента уже выздоровели и выписаны. В то же время жертвами коронавируса в регионе стали 45 человек, во всех случаях, по данным медиков, были тяжелые сопутствующие патологии.