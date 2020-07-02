Майкоп, , 12:18 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ прошло в Адыгее без нарушений и с соблюдением всех мер безопасности, считает глава республики Мурат Кумпилов. За процессом следили более 1,6 тыс. наблюдателей, в том числе представили совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

По данным избиркома Адыгеи, явка в республике составила 81,98%. Внесение поправок в Конституцию РФ поддержали 84,55% проголосовавших, против выступили 14,66% избирателей.

«С удовлетворением могу сказать, что голосование в Адыгее завершилось с хорошими показателями — при высокой явке и без нарушений. <…> В целом голосование показало, что ситуация в республике стабильная. В обществе есть запрос на продолжение политического курса страны, начатых преобразований, что обеспечивает уверенность в завтрашнем дне», — цитирует Кумпилова пресс-служба главы и правительства региона.

Всего в Адыгее было открыто 264 избирательных участка. Отмечается, что на них были созданы необходимые условия безопасности из-за пандемии коронавируса. Всем пришедшим на участки измерялась температура, а также выдавались маски и перчатки.

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