Самара, , 12:17 — REGNUM 73 инфицированных выявили за сутки в Самарской области. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего за минувшие 24 часа выявили в Самаре (32 инфицированных человека), еще 13 — в Тольятти. А всего в области зафиксировали 4973 факта заражения коронавирусом. При этом с инфекцией справились 2834 граждан.

Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 осталось неизменным — 56 человек.

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