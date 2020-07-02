Саранск, , 12:10 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 2 июля выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 достигло 3467 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

За последние сутки в Мордовии выписаны по выздоровлению 53 человека, общее число выздоровевших составило 2303 человека, то есть более 66,42% от общего числа носителей коронавируса уже здоровы.

27 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 2 июля выявили 941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 74 902 случаев. В России подтверждено 661 165 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6760 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,02%.

Читайте также: В Поволжье подтверждено почти 75 тыс. случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Самарской области за сутки выявили 73 случая заражения коронавирусом