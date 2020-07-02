Москва, , 12:20 — REGNUM На сегодняшний день на территории России тест на коронавирус делают в 783 лабораториях, из которых 132 являются частными. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день тестирование доступно в 783 лабораториях из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 542 при государственных медицинских организациях и 132 лаборатории частной формы собственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что информацию о том, где можно пройти тест на коронавирус в каждом из субъектов страны, можно получить по телефонам в оперативном штабе каждого региона.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что РФПИ и ГК «ХимРар» приняли решение увеличить производство «Авифавира», который используется для лечения COVID-19.