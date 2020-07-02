Киев, , 12:11 — REGNUM У здания офиса президента Украины продолжается бессрочная акция протеста работников нескольких предприятий по добыче угля, сообщило 2 июля информационное агентство «Укринформ».

По данным журналистов, около сотни шахтёров стучат касками и требуют погасить задолженность по зарплате, которая на 1 июля 2020 года составляет 1,2 млрд грн или $44,8 млн.

Протестующие также требуют уволить председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса и запретить импорт электроэнергии и определённых видов угля из России и Белоруссии.

Напомним, ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Ковалив на встрече с представителями протестующих заявила, что долги перед шахтёрами должны быть погашены, поскольку соответствующие решения были приняты ранее.

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