Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене. Об этом 2 июля сообщили в объединенной пресс-службе Санкт-Петербурга.

Напомним, петербуржец Владимир Неелов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце октября 2018 года и помещён под стражу. Его обвинили в государственной измене.

Уголовное дело рассматривалось судом в закрытом режиме, поскольку имело статус «Совершенно секретно».

Однако в ходе оглашения приговора стало известно, что эксперта обвинили в том, что он продал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России.

«Неелов вину признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными», — уточнили в пресс-службе.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима.

Владимир Неелов специализировался на изучении частных военных компаний. Также он изучал феномен «приватизации военной сферы» и особенности ведения современных войн.

Неелов — учредитель автономной некоммерческой организации «Центр исследования стратегических перспектив» и эксперт Центра стратегической конъюнктуры.

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