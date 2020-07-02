Южно-Сахалинск, , 12:05 — REGNUM Власти Сахалина приняли решение открыть детские оздоровительные лагеря. Ранее в них были размещены обсерваторы. После дезинфекции лагеря примут детей, об этом в ходе прямого эфира заявила министр образования региона Анастасия Киктева.

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С 9 июля откроется лагерь «Лесное озеро», с 13 июля — «Юбилейный», а до 20 июля — «Сахалинский Артек». Школьникам Сахалинской области путёвки в оздоровительные лагеря предоставят вне очереди.

Также власти области заявили, что с 1 сентября на Сахалине запустят очное обучение в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июля Сахалин и Курилы откроют для туристов. Экскурсии будут проводить специально обученные специалисты турорганизаций.