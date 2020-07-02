Стокгольм, , 12:26 — REGNUM Согласно новому отчету Государственного совета Швеции по профилактике и борьбе с преступностью среди молодых людей судебному преследованию подвергается больше девушек, чем юношей. Об этом 1 июля сообщила газета Fria Tider.

Один из основных принципов шведской системы правосудия заключается в признании гендерного равенства. Таким образом, дискриминация по половому признака не допустима. Тем не менее, на практике в Швеции прокуроры чаще предпочитают выдвигать обвинения против девушек, чем против юношей.

Так, согласно отчету ведомства из всех судебных исков уголовные обвинения, выдвинутые против девушек, составили 56% от числа всех рассматриваемых дел. Соответствующий показатель для юношей почти вдвое меньше — 29%.

Данные цифры основаны на выборке из уголовных дел в период между 2013 и 2018 годами, возраст обвиняемых в которых был от 15 до 17 лет.