Йошкар-Ола, , 12:02 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 июля выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 3020 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

За последние сутки выписаны по выздоровлению пятеро жителей региона, всего выздоровели 2835 человек, таким образом, от общего числа носителей коронавируса в республике выздоровели уже более 93,87%.

23 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев в республике не было.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства Марий Эл выделено 17,3 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты. В частности, 14,3 млн рублей направят на создание запаса СИЗов до 30 сентября для обеспечения безопасности медиков, работающих с пациентами с подтвержденным заражением коронавирусом. Ещё 3 млн рублей будут направлены на проведение тестов для выявления коронавирусной инфекции.