Курск, , 12:01 — REGNUM В Курской области 2 июля зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 30 женщин и 25 мужчин. Заразился один ребёнок младше года, два человека в возрасте от 18 до 29 лет, 17 человек от 30 до 49 лет, 18 человек от 50 до 64 лет и 15 человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5193 случая заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1837 пациентов. 1475 человек с положительными тестами находится дома под наблюдением медиков.

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