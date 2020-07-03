Стокгольм, , 09:16 — REGNUM Согласно новому отчету Государственного совета Швеции по профилактике и борьбе с преступностью четверо из десяти лиц, осужденных за насильственные преступления, наблюдались на учете у психиатрических служб в течение года до момента совершения преступления. Об этом 2 июля сообщило агентство SVT Nyheter.

В период с 2006 по 2017 гг. среди лиц, подвергнувшихся судебному преследованию за совершение тяжких преступлений со смертельным исходом, четверо из десяти осужденных получали психиатрическую помощь или получали лекарства от психических заболеваний. Согласно отчету ведомства, данный показатель означает, что люди, совершающие преступления со смертельным исходом, обращаются за психиатрической помощью в семь раз чаще, чем остальные граждане в целом. Специалисты также отмечают, что способности психиатров предсказать девиантное поведение, влекущее за собой нарушение закона, крайне ограничены.

«Возможность системы предоставления медицинской помощи с целью выявить таких людей, ограничены, и невозможно предсказать, кто из пациентов совершит насильственное преступление. Если вы посмотрите на всех, кто обращается за помощью к психиатрам, то обнаружите крайне мало тех, кто впоследствии совершает преступления со смертельным исходом», — заявила Клара Храдилова Селин, один из авторов представленного отчета Государственного совета Швеции по профилактике и борьбе с преступностью.