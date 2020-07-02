Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки донские специалисты выполнили 4,5 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 2 июля.

Так, в донских лабораториях проведено 4 тыс. 535 исследований на SARS-CoV-2. Общее число выполненных тестов за весь период пандемии достигло 260 тысяч.

В настоящее время охват населения тестированием (на 100 тыс. населения) составляет 99,39. При этом для перехода к третьему этапу снятия ограничений необходим показатель не менее 110.

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