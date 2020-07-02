Майкоп, , 12:02 — REGNUM Поправки к Конституции РФ в Адыгее одобрили 84,55% участников голосования, против обновления основного закона страны выступили 14,66% избирателей. Явка в республике составила 81,98%, сообщили ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на ЦИК России.

Отмечается, что свою гражданскую позицию по поправкам к Конституции РФ в Адыгее проявили люди разного возраста. По данным властей, участие приняли в том числе представители молодого поколения, «став участниками важного исторического процесса и внося свой вклад в стабильное будущее страны».

Всего в Адыгее действовало 264 избирательных участка, где жители республики могли проголосовать с 25 июня по 1 июля. За процессом следили более 1,6 тыс. наблюдателей.

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