Ижевск, , 11:56 — REGNUM В Удмуртии путем слияния трех бюджетных учреждений — природных парков «Шаркан» и «Усть-Бельск», а также Удмуртского Ботанического сада — создана Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщает пресс-служба минприроды республики.

В настоящее время площадь ООПТ в регионе составляет 375,4 гектаров. Планируется, что в состав дирекции войдут еще 13 государственных заказников и 111 памятников природы.

Также в ведомстве добавили, что республика подала заявку для создания на базе Удмуртского ботанического сада туристско-рекреационного кластера. До 28 июля комиссия всероссийского конкурса выберет 30 заявок, команды которых станут участниками акселерационной обучающей программы, где будут разрабатываться комплексные проекты по развитию экотуризма.

ИА REGNUM напоминает, в апреле прошлого года было принято решение о передачи БУ «Удмуртский ботанический сад», который находился в ведении минсельхоза республики, минприроды. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики закреплено как учредитель.