Красноярск, , 11:53 — REGNUM После появления видео об условиях в Уярской районной больнице министерство здравоохранения Красноярского края проведёт выездную проверку в медучреждении. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июля в краевом минздраве.

Специалисты министерства и краевой клинической больницы поедут в Уярскую районную больницу 3 июля. Медучреждению окажут практическую и методологическую помощь. Также специалисты проверят информацию, прозвучавшую в появившемся в интернете видео.

В минздраве также подчеркнули, что базовым госпиталем для лечения пациентов с COVID-19 для Восточной группы районов является Канская межрайонная больница. В том числе туда госпитализируют уярских пациентов. В инфекционном госпитале Канска в настоящее время лечатся 12 пациентов из Уяра с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Что касается упомянутого в видеозаписи медучреждения, речь идёт о третьем терапевтическом отделении, рассчитанном на десять коек. По состоянию на 2 июля в Уярской больнице находятся восемь человек с пневмонией. «Пациенты с коронавирусной инфекцией в учреждении лечение не проходят», — подчеркнули в минздраве.

О результатах проверки министерство обещает сообщить дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, на видео, распространившемся в интернете, пациентка с сильной одышкой рассказывает о плачевных условиях в Уярской РБ.

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