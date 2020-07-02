Севастополь, , 11:49 — REGNUM Один случая заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Севастополе. Положительный тест выявлен у девятилетнего ребёнка, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«По состоянию на утро 2 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Заболевший — девятилетний ребёнок, ранее заболела его мама», — уточнили в пресс-службе.

Всего в Севастополе за период пандемии положительные тесты на коронавирус выявили у 236 человек, в том числе 187 выздоровели, четыре пациента скончались. В больницах остаются 37 пациентов с коронавирусом.