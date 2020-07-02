Благовещенск, , 11:48 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольший прирост инфицированных за сутки дал Благовещенск — +15 случаев, на втором месте Свободный — +5 и на третьем Прогресс — +3. Всего в регионе с момента начала пандемии выявили 1765 случаев заражения коронавирусом.

В Приамурье проведено более 110 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатского края до сих пор не знают, как правильно считать и учитывать смертельные случаи пациентов с коронавирусной инфекцией. Как заявил врио зампреда камчатского правительства Роман Василевский, замечание по этому поводу регион получил от Минздрава РФ и Роспотребнадзора.