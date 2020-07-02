Москва, , 11:46 — REGNUM Защита американского гражданина Пола Уилана, осужденного в Москве за шпионаж против России, не стала обжаловать вынесенный ему приговор и потому он вступил в силу. Об этом 2 июля рассказал адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

«Мы не стали обжаловать, сроки обжалования уже прошли. Приговор вступил в силу», — приводит его слова ТАСС.

Также он рассказал, что сторона защиты решила поступить таким образом, чтобы не терять время в два-три месяца, которое бы ушло на рассмотрение жалобы, и начать переговоры и организацию обмена Уилана на осужденных в США граждан РФ.

«После вступления в силу приговора юридических препятствий для этого нет», — отметил Жеребенков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что гражданин США Пол Уилан, который осужден за шпионаж против России, решил не обжаловать свой приговор, для чего написал соответствующее заявление.