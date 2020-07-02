Элиста, , 11:41 — REGNUM 122 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия, сообщили в региональном оперштабе 2 июля.

104 случая из числа подтверждённых за минувшие сутки приходится на Сарпинский психоневрологический дом-интернат, ещё 18 случаев — по республике.

17 человек за минувшие сутки выписаны. Девять пациентов остаются в больницах с тяжёлом состоянии. Пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего число носителей коронавируса в регионе достигло 1839 человек, 1195 выздоровели, 26 — скончались.