Омск, , 11:40 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июля в региональном оперштабе.

Всего в Омской области по состоянию на 2 июля коронавирус выявлен у 3780 человек. 2116 человек уже выздоровели, в том числе 52 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за всё время скончались 33 пациента с коронавирусом.

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