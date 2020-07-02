Нижний Новгород, , 11:37 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 2 июля выявили 234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 17 943 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

За последние сутки в области выписаны по выздоровлению 222 человека, общее число выздоровевших составило 11 611 человек, таким образом более 64,7% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровело.

249 жителей области скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли семь нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 2 июля выявили 941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 74 902 случаев.