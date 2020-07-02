Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM Социальные учреждения Ростовской области получат 80 млн рублей из региональной казны на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 2 июля.

Так, средства получат 57 социальных учреждений, в том числе социальные приюты, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические дома-интернаты, дома-интернаты для детей и подростков. Работа соцучреждений в режиме «временной изоляции» будет продлена. Деньги направят на обеспечение сотрудников питанием, средствами индивидуальной защиты, стимулирующие выплаты.

Напомним, что в июне на эти же цели в Ростовской области было выделено около 121 млн рублей.

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