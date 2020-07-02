Бузулук, Оренбургская область, , 11:35 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число летальных исходов от коронавирусной инфекции. В COVID-центре Бузулука умерла пожилая пациентка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

По данным ведомства, женщина являлась жительницей Первомайского района. Стоит отметить, что ранее медики зафиксировали смерть пожилой пациентки, которая также была доставлена в больницу из Первомайского района.

С начала пандемии в Оренбуржье от коронавирусной скончались 20 пациентов. Добавим, на территории области выявлено 3 929 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 2 939 человек.

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