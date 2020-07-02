Уяр, Красноярский край, , 11:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Красноярского края проведёт проверку после жалобы пациентов с коронавирусом на условия в Уярской ЦРБ. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минздраве.

Видео, на котором пациенты рассказывают об условиях в больнице, появилось в интернете 2 июля. У снимающей его женщины слышна сильная одышка. По её словам, здание стационара находится в плачевном состоянии. Во время дождя протекают потолки. Пациенты жалуются на нехватку лекарств, медперсонала, отсутствие ИВЛ.

Минздрав края пообещал провести проверку по данной информации.

Напомним, в Красноярском крае по состоянию на 2 июля коронавирус выявлен у 9181 человека.

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