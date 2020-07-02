Москва, , 11:31 — REGNUM Во время режима самоизоляции россияне не отваживались планировать путешествия в долгосрочной перспективе. Так, в апреле накануне вылета (максимум за 7 дней) бронировали 81% авиабилетов, а в июне — уже только 59%. С путешествиями на поезде схожая картина: в апреле максимум за 3 дня до поездки покупали 67% ж/д билетов, в июне же — 44%. Такие данные ИА REGNUM назвали 2 июля в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Авиабилеты

В апреле большинство путешественников, или 81%, покупали авиабилеты максимум за 7 дней до рейса — тогда как средний показатель за весь прошлый год составил 55%. Ещё 14% бронировали перелёт за 8−30 дней до путешествия — это на 13% меньше, чем в среднем за 2019 год. При этом за 2−3 месяца до поездки покупали билеты всего в 3% случаев, тогда как обычно такой горизонт планирования выбирают 15% путешественников, а за 4−6 месяцев — в 2% (в прошлом году в среднем 3%).

Начиная с мая тенденция стала меняться. Сократилось число бронирований в последний момент — за 7 дней до вылета стали покупать 64% билетов. А вот за 8−30 дней до путешествия было забронировано 26% билетов — почти в два раза больше, чем в апреле. Летний отпуск спланировали 10% россиян: 9% билетов забронированы на июль-август и ещё 1% — на более поздние даты.

В июне показатели почти пришли в норму. Так, 31% путешественников покупали билеты с датой вылета через 8−30 дней, а 10% планировали перелёты через 2−3 месяца. И 59% по-прежнему покупают авиабилеты накануне вылета, то есть не позднее чем за 7 дней до путешествия.

Чаще всего с апреля по июнь приобретали авиабилеты в Москву (28% всех продаж), Санкт-Петербург (10%) и Сочи (6%). Также в топ-10 наиболее популярных направлений вошли Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону, Уфа и Новосибирск.

Ж/д билеты

По данным OneTwoTrip, билеты на поезд и в обычной ситуации редко покупают заранее: наибольшее число бронирований фиксируется за несколько дней до поездки. В 2019 году 54% билетов приобретали за 7 дней до отправления поезда, а вот за 60 дней и более покупали всего 7%.

В апреле большинство путешественников, или 40%, покупали билеты на поезд за 2−3 дня, хотя за прошлый год этот показатель составил 21%. Накануне отъезда бронировали 26% билетов, (в два раза больше, чем обычно), а день в день — всего 1%. За неделю до выезда куплено 15% билетов, а 18% отваживались планировать на более длительный срок: по 8% билетов приобретали, когда до поездки оставалось от 8 до 14 дней и от 15 до 44 дней, а 2% — за 2 месяца и более.

В мае стали чаще покупать билеты в день выезда — 3% всех бронирований. 19% приобретали билет за день до поездки, а ещё 31% — за 2−3 дня. Расширили горизонт планирования 30% путешественников: 11% билетов куплены за 8−14 дней до выезда, 13% — за 15−44 дня, а 6% — более чем за 60 дней.

В июне, с ослаблением ограничительных мер в регионах, путешественники почувствовали себя свободнее и стали планировать поездки заранее: 20% билетов куплены за 15−44 дня до отправления поезда, 14% — за 8−14 дней, а 4% — более чем за 60 дней. Однако количество бронирований в последний момент всё же довольно высоко: четверть путешественников, или 25%, по-прежнему бронируют билеты за 2−3 дня, 16% — за 1 день, а 3% — в день отъезда.

В период с апреля по июнь россияне чаще всего покупали билеты на поезд в Москву (22% всех продаж) и Санкт-Петербург (11%). Также в топ городов попали Тюмень, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Хабаровск, Нижний Новгород и Казань.