Ставрополь, , 11:32 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к 10:30 2 июля достигло 5318. За прошедшие сутки инфекция выявлена у 93 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

На Ставрополье также зафиксирован 99-й случай смерти пациента с COVID-19. Выздоровел в крае с начала пандемии 3081 человек, заразившийся коронавирусом (+32 за сутки), или почти 60% от общего числа носителей инфекции.

И по количеству случаев заражения коронавирусом, и по числу летальных исходов Ставропольский край занимает второе место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. Антилидером по обоим показателям остается Дагестан.

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