Сеул, , 11:33 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского города Пхёнтхэк.

По их словам, коронавирус был выявлен у одного военнослужащего и его супруги, прибывших в Южную Корею 30 июня.

Ранее, коронавирус был выявлен у военнослужащего на базе ВВС в Осане и члена его семьи, прибывших в Южную Корею 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 54 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 12 904.

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