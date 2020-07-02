Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Во время проведения экзаменов в Грузии абитуриентам разрешат снять защитную маску, а если в классах будет слишком жарко, то можно включить кондиционер. Об этом 2 июля объявил премьер-министр страны Георгий Гахария во время заседания правительства, сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, премьер-министр объяснил, что в связи с высоким уровнем мер безопасности, которые приняты для проведения экзаменов, допускается сделать послабления.

«Абитуриент, который должен сначала прибыть на место проведения экзамена в маске, садится за парту, которая будет обеспечена дезобарьером, во время экзамена сможет снять маску», — сказал Гахария.

Он добавил, что в случае, если в аудитории, где сдают экзамен, температура поднимется до 30 °C, то разрешается включить кондиционер.

Напомним, согласно правилам, объявленным ранее минздравом Грузии в рамках профилактики эпидемии коронавируса, во время экзамена в аудитории должно быть не более десяти человек, парты должны стоять друг от друга на удалении, на них необходимо установить барьеры. Также ведомством запрещено использовать кондиционеры в общественном транспорте и помещениях с большим количеством людей.

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