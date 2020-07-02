Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Разработчики тактического онлайн-шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Valorant добавили в него новую функцию. Об этом 1 июля сообщил на своей странице в Twitter стример Ninja.

Он заметил, что игра стала присылать геймерам сообщения о блокировке тех игроков, на которых они жаловались из-за нарушений правил. Сотрудник Riot Games Пол Чемберлен отметил, что сейчас функция находится в стадии тестирования и является экспериментальной. Сегодня геймеры смогут получить подобное сообщение только в том случае, если у них на ПК запущен клиент игры.

https://twitter.com/Ninja/status/1278388868534894592

Ранее разработчики Valorant сообщили, что они планируют ежегодно добавлять в игру шесть новых персонажей. Герои будут появяться при релизе каждого нового акта.

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