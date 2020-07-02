Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» отменено 35 рейсов по разным направлениям, из-за чего на входе в здание воздушной гавани скопилось большое количество людей. Об этом 2 июля сообщают пользователи одной из социальных сетей.

В Пулково отменили 35 рейсов.



Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Https://vk.com/spb_today

Согласно данным электронного табло, многочисленные отмены рейсов начали происходить с глубокой ночи. Так в 01:00 не смогли вылететь пассажиры авиакомпании «Россия» в Бургас, через пять минут был отменен рейс в Симферополь авиакомпании Red Wings и еще через пять минут отменен рейс той же компании в Сочи.

Также не смогли вылететь пассажиры по направлениям: Москва, Архангельск, Тюмень, Новый Уренгой, Череповец, Краснодар, Минеральные воды, Пермь, Сургут, Воронеж, Омск, Казань. Кроме того, отменены были рейсы по зарубежным направлениям: Анталья, Ларнака, Минск, Энфида-Хаммамет, Варна, Хельсинки, Керкира, Алматы и Шанхай.

Причины отмены рейсов, на момент размещения публикации, выяснить не удалось.

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