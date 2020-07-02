Уфа, , 11:24 — REGNUM 45 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республики выявили 5450 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 3119 граждан (в том числе 49 за минувшие 24 часа). Лечение продолжают 2313 граждан. В том числе в больницах лечатся 528 пациентов, а 1785 граждан — на дому.

Отмечается, что число умерших с COVID-19 остается неизменным — 18 человек.

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