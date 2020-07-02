Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области госпитали, развёрнутые для пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены почти на 31%. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 2 июля.

В настоящее время в стационарах находятся 689 пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2. Состояние 33 из них врачи оценивают как тяжёлое, им оказывается лечение с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 9 тыс. 77 человек.

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