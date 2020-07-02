Коркино, Челябинская область, , 11:18 — REGNUM В Коркино Челябинской области местная жительница осуждена к колонии за убийство мужа-тирана. Преступление было совершено в состоянии аффекта, сообщает региональное управление СКР.

Ранее супруг гражданки употребил наркотики. После этого взял дочь 2019 года рождения на руки и начал руками сдавливать ей туловище, голову и ноги. На множество просьб отпустить девочку он не реагировал, а затем упал на пол, навалившись телом на ребёнка.

Женщина ударила супруга руками, ногами, неустановленным предметом, а также ножом. От ранений он скончался. Суд назначил гражданке 1 год и 6 месяцев лишения свободы.