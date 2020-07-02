Москва, , 11:16 — REGNUM РФПИ и ГК «ХимРар» приняли решение увеличить производство «Авифавира», который используется для лечения COVID-19. Об этом говорится в сообщении двух компаний.

Помимо этого, препарат пойдёт на экспорт в другие страны. По словам представителей организаций, интерес к «Авифавиру», который в июне поставлялся в 35 российских регионов, выразили более 50 государств.

«C учётом решения властей США закупать практически 100% произведенного «Ремдесивира» в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира», — сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, «Авифавир» является одним из лучших лекарств для лечения COVID-19 и демонстрирует преимущество в результатах по сравнению с американским «Ремдесивиром».

Дмитриев подчеркнул, что российский препарат стоит в несколько раз дешевле по сравнению с американским, а форма выпуска в таблетках значительно упрощает приём «Авифавира», позволяя осуществлять лечение на ранних стадиях болезни.