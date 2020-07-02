Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM В Ростовской области за сутки после коронавируса выздоровели 70 человек. Общее число жителей региона, победившие инфекцию, превышает 50% от общего числа случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 2 июля.

«За весь период в Ростовской области выздоровели уже 6 тыс. 173 заболевших, в том числе за последние сутки — 70», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за весь период пандемии подтверждено 9 тыс. 796 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число жертв COVID-19 достигло 130 человек.

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